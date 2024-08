Θετικές είναι οι κριτικές που έχει συγκεντρώσει η νέα σειρά του Netflix, η οποία φέρνει του θεούς της αρχαίας Ελλάδας στο προσκήνιο.

Οι λάτρεις της ελληνικής μυθολογίας θα ζήσουν μια μοναδική εμπειρία με τη νέα σειρά του Netflix «KAOS», η οποία φέρνει τους θεούς της αρχαίας Ελλάδας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μια φρέσκια και πρωτότυπη πινελιά.

Ο Jeff Goldblum, γνωστός για τους εμβληματικούς ρόλους του σε ταινίες όπως το «Jurassic Park», μπαίνει στα σανδάλια του Δία σε αυτή την πρωτότυπη σειρά του Netflix. Ξεχάστε όμως τον Δία που μπορεί να θυμάστε από τον «Ηρακλή» της Disney. Αντίθετα, ο Δίας του Goldblum απέχει πολύ από τον σοφό και παντοδύναμο θεό που παραδοσιακά απεικονίζεται στη μυθολογία. Αυτός ο Δίας είναι πικρόχολος, αλαζόνας και ανασφαλής, μοιράζοντας τιμωρίες δεξιά και αριστερά. Αυτή η αντισυμβατική εκδοχή του χαρακτήρα προσθέτει ένα στρώμα απρόβλεπτου και σκοτεινού χιούμορ που έχει ήδη κερδίσει επαίνους από τους κριτικούς, με ορισμένους να το χαρακτηρίζουν ακόμη και «αριστούργημα».

Δημιουργημένο από τον Βρετανό συγγραφέα Charlie Covell, γνωστό για την επιτυχία του με τη διασκευή του «The End of the F***ing World», το «KAOS» περιγράφεται ως μια μυθολογική σκοτεινή κωμωδία που επικεντρώνεται στον φόβο του Δία ότι η βασιλεία του στο σύμπαν μπορεί να φτάσει στο τέλος της. Παρανοϊκός και όλο και πιο εκδικητικός, ο Δίας στρέφει την οργή του προς τους σύγχρονους ανθρώπινους υπηκόους του, δημιουργώντας ένα χαοτικό μείγμα θεϊκού δράματος και θνητής δυστυχίας.

Σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα θαυμαστών του Netflix Tudum, ο Goldblum περιέγραψε την ενσάρκωση του Δία ως «περίπλοκη και χαρισματική».

Οι πρώτες κριτικές ήταν θετικές, με τους κριτικούς να επαινούν την ικανότητα του Covell να ισορροπεί το χιούμορ και το δράμα, ενώ υφαίνει μια περίπλοκη αφήγηση που κρατά τους θεατές καθηλωμένους.