Το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει το βίντεο που απεικονίζει έναν αστυνομικό να βγάζει το όπλο του να σκοτώνει σκύλο μπροστά σε μικρά παιδιά. Προσοχή σκληρές εικόνες!

Ένα ανατριχιαστικό βίντεο από την Αϊόβα των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει αστυνομικό να πυροβολεί και να σκοτώνει σκύλο μπροστά σε μικρά παιδιά. Το βίντεο δείχνει ένα σκυλί να βρίσκεται με δύο παιδιά μπροστά από ένα σπίτι και όταν βλέπει τον αστυνομικό να αρχίσει να γαυγίζει.

A Davenport police officer who fatally shot a family's dog in front of their two young children, was accused of running over a service dog a month ago.



On Wednesday night, Officer Ethan Bock, asked a family to leash their dog, Myst. As the family's two kids were doing so, the… pic.twitter.com/XPrneDLe3z August 28, 2024

Ο αστυνομικός χάνει την ψυχραιμία του, βγάζει το υπηρεσιακό του όπλο και το πυροβολεί από μικρή απόσταση μπροστά στα έντρομα μάτια των παιδιών.

Το αστυνομικό τμήμα του Ντάβενπορτ έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο από την κάμερα σώματος του αστυνομικού, λέγοντας ότι οι ενέργειες του αστυνομικού ήταν νόμιμες, αλλά ο ιδιοκτήτης του σκύλου έχει πολύ διαφορετική άποψη.

'I hope the memory that my child will forever have of this moment haunts your punk a**.

RIP Myst - you were our best friend dude.'https://t.co/UBfZ7vsQTv

A few weeks before, the same officer struck and killed another man's unleashed dog with his… pic.twitter.com/wU4ipTAYX1 — Mike (@MikeMQ1_a) August 28, 2024

Ο πυροβολισμός καταγράφηκε επίσης από μια κάμερα παρακολούθησης του σπιτιού, η οποία δείχνει τους δύο εφτάχρονους να παρακολουθούν το τρομακτικό γεγονός.

Ο ιδιοκτήτης του σκύλου, Ντον Χάσελτιν, υποστηρίζει ότι ο αστυνομικός πρέπει να διωχθεί ποινικά και να οδηγηθεί στη φυλακή για τη δολοφονία του σκύλου του. Ο γιος του και αυτόπτης μάρτυρας, Ντον, περιφέρεται στο σπίτι τους φωνάζοντας για τον νεκρό σκύλο του.