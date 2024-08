Το απροσδόκητο καιρικό φαινόμενο μετέτρεψε αυτό που θα έπρεπε να είναι μια συναρπαστική εμπειρία σε μια οδυνηρή δοκιμασία για τους επιβάτες.

Μια ξαφνική και έντονη βροχόπτωση προκάλεσε χάος σε λούνα παρκ στο Μεξικό στις 18 Αυγούστου, διακόπτοντας τη λειτουργία ενός παιχνιδιού και αφήνοντας αρκετούς αναβάτες αποκλεισμένους στον αέρα στην πανύψηλη διαδρομή Sky Screamer του πάρκου.

Ο Omar Hernández Medrano και άλλοι επιβάτες απολάμβαναν τη βόλτα τους στο Sky Screamer, γνωστό και ως Supergirl Sky Flight, όταν ο καιρός πήρε δραστική τροπή. «Ανεβήκαμε στο Supergirl και καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη, άρχισε να βρέχει», αφηγήθηκε ο Medrano. Κατάφερε να καταγράψει πλάνα από τις συγκλονιστικές στιγμές καθώς η καταιγίδα δυνάμωνε γύρω τους.

Riders were stuck dangling over Six Flags Mexico after a Sky Screamer ride stalled during a storm, pelting them with heavy rain and wind. pic.twitter.com/nZcBk0Ygo4