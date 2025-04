Πολύνεκρη ρωσική επίθεση στο Σούμι της Ουκρανίας: 34 άμαχοι έχασαν τη ζωή τους, σοκάρουν τα βίντεο

Σοκάρουν τα νέα βίντεο από τη ρωσική επίθεση στο Σούμι της Ουκρανίας με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 34 και τους τραυματίες πάνω από 100.

Σοκ έχει προκαλέσει η ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Σούμι της βόρειας Ουκρανίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα 34 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Η επίθεση, που πραγματοποιήθηκε με βαλλιστικούς πυραύλους, αποτελεί την πιο φονική για τη φετινή χρονιά.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, δηλώνοντας: «Μόνο παλιάνθρωποι μπορούν να δράσουν με αυτό τον τρόπο, αφαιρώντας τη ζωή καθημερινών ανθρώπων», ενώ δημοσίευσε και ανατριχιαστικά βίντεο από το σημείο: πτώματα στο έδαφος, καμένα αυτοκίνητα, ένα λεωφορείο διαλυμένο στη μέση του δρόμου.

Σε μεταγενέστερη δήλωσή του σημείωσε: «Μεταξύ των νεκρών ήταν και δύο παιδιά. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και στους αγαπημένους τους… Πάνω από 84 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, συμπεριλαμβανομένων 10 παιδιών. Όλοι τους λαμβάνουν την απαραίτητη βοήθεια».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, εμφανίστηκε «εξοργισμένος» και χαρακτήρισε την επίθεση «εγκληματική», γράφοντας στην πλατφόρμα Χ: «Η Ρωσία συνεχίζει την εκστρατεία της βίας, δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι αυτός ο πόλεμος υπάρχει και διαρκεί μόνο επειδή η Ρωσία το επιλέγει. Οι υπεύθυνοι για αυτές τις επιθέσεις πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης».

Russians have just struck the city center of Sumy with ballistic missiles.



Today is Palm Sunday, streets are filled with people heading to church.



Russian culture is coming to the civilized world. pic.twitter.com/96DYN8x5ca