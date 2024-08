Γενικεύεται η κρίση στη Μέση Ανατολή: Ενισχύουν την στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή οι ΗΠΑ

Πιο ορατός από ποτέ είναι πλέον ο κίνδυνος γενικευμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

O ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα προχώρησε σε διάγγελμα σχετικά με την επίθεση της οργάνωσης κατά του Ισραήλ, λέγοντας ότι η απάντηση στη δολοφονία του Φουαντ Σουκρ καθυστέρησε για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων και την μεγάλη στρατιωτική κινητοποίηση του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Όπως είπε, η οργάνωση αποφάσισε να μην απαντήσει στη δολοφονία στοχεύοντας περιοχές αμάχων και υποδομές.

Ο Νασράλα σημείωσε ότι η Χεζμπολάχ χτύπησε στρατιωτική βάση παρακολούθησης 110 χιλιομέτρων εντός ισραηλινού εδάφους, 1,5 χιλιόμετρο από το Τελ Αβίβ.

Ο Χασάν Νασράλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα χτυπήματα: “εάν το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό και επιτυγχάνει τους επιδιωκόμενους στόχους, θα θεωρήσουμε ότι η επιχείρηση απάντησης” στη δολοφονία του Σουκρ “ολοκληρώθηκε”, δήλωσε.

Από πλευράς της η Ουάσιγκτον ενημέρωσε το Ισραήλ για την επερχόμενη επίθεση της Χεζμπολαχ αλλά δεν συμμετείχε στην επίθεση εναντίον στόχων στον Λίβανο, σύμφωνα με αξιωματούχους του Πενταγώνου, οι οποίοι πρόσθεσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό της εξελίξεις και είναι πανέτοιμες να βοηθήσουν το Ισραήλ να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση δεχθεί, είτε από το Ιράν είτε από τους συμμάχους του, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΕΡΤNews στις ΗΠΑ, Λένα Αργύρη.

Hezbollah chief Sayyed Hassan Nasrallah is delivering a televised speech.



