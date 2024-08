Τα κατασχεθέντα αυτοκίνητα του Άντριου Τέιτ έχουν συνολική αξία σχεδόν 1,42 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι αστυνομικοί της Ρουμανίας κατέσχεσαν και πάλι έναν στόλο πολυτελών supercars από το σπίτι του Άντριου Τέιτ μετά από νέες καταγγελίες για εμπορία ανθρώπων και σεξουαλικά σκάνδαλα.

Ο Άντριου Τέιτ μαζί με τον αδελφό του Τρίσταν, ερευνώνται από τις αρχές για τις καταγγελίες ότι ένα 17χρονο κορίτσι διακινήθηκε στη Βρετανία και εξαναγκάστηκε να «εκτελέσει σεξουαλικές πράξεις για την παραγωγή πορνογραφικού υλικού».

Οι εισαγγελείς κατηγορούν τον 37χρονο Τέιτ, τον 36χρονο αδελφό του και δύο γυναίκες ότι ίδρυσαν μια εγκληματική οργάνωση και εκμεταλλεύτηκαν σεξουαλικά αρκετά θύματα. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ η ημερομηνία της δίκης δεν έχει ακόμη οριστεί.

Στις τελευταίες επιδρομές στην ιδιοκτησία του Andrew Tate στο Βουκουρέστι, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 16 πολυτελή οχήματα, μια μοτοσικλέτα, φορητούς υπολογιστές, πολυτελή ρολόγια και μετρητά.

Εννοείται ότι έγιναν έφοδοι και σε άλλα τρία ακίνητα στην πόλη και σε κοντινές περιοχές.

Andrew Tate has had literally all his supercars seized by Romanian authorities - 34 in total. pic.twitter.com/iGcAxA97tm