Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής του Telegram Pavel Durov συνελήφθη στη Γαλλία, καθώς εκκρεμούσε ένταλμα ερεύνης σε βάρος του από τη γαλλική δικαιοσύνη

Ο ιδρυτής και επικεφαλής της διαδικτυακής πλατφόρμας Telegram, ο Pavel Durov, συνελήφθη χθες Σάββατο το βράδυ στο διεθνές αεροδρόμιο Μπουρζέ, κοντά στο Παρίσι, καθώς εκκρεμούσε ένταλμα ερεύνας σε βάρος του από τη γαλλική δικαιοσύνη στο πλαίσιο έρευνας για διάφορες παραβιάσεις της εφαρμογής που έχει δημιουργήσει, η οποία μεταξύ άλλων επιτρέπει την ανταλλαγή κρυπτογραφημένων μηνυμάτων.

Σύμφωνα με το TF1, στον Durov επιδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε σχέση με προκαταρκτική αστυνομική έρευνα.

Αρκετοί Ρώσοι αξιωματούχοι καταδίκασαν τη σύλληψη του επιχειρηματία, λέγοντας ότι δείχνει ότι η Δύση έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν πρόκειται για την ελευθερία του λόγου και τη δημοκρατία.

Ο 39χρονος Durov είναι ένας ρωσικής καταγωγής επιχειρηματίας τεχνολογίας, γνωστός για την ίδρυση του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης VK (VKontakte) και της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Γεννημένος στις 10 Οκτωβρίου 1984 στο Λένινγκραντ (σήμερα Αγία Πετρούπολη), ο Durov αναφέρεται συχνά ως ο «Ρώσος Μαρκ Ζούκερμπεργκ» λόγω των ομοιοτήτων μεταξύ του VK και του Facebook.

Το 2006, ο Durov, μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του Nikolai, ξεκίνησε το VKontakte, το οποίο έγινε γρήγορα το πιο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο της Ρωσίας.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά του Πούτιν το 2011-2012, οι ρωσικές αρχές απαίτησαν από τον Durov να παραδώσει τα προσωπικά δεδομένα των διοργανωτών των διαδηλώσεων και να κλείσει τις αντιπολιτευτικές ομάδες στο VK.

Ο Durov αρνήθηκε να συμμορφωθεί με αυτές τις απαιτήσεις, γεγονός που τον έφερε σε ευθεία σύγκρουσης με τη ρωσική κυβέρνηση.

Το 2014, ο Durov δέχθηκε και πάλι πιέσεις από τις ρωσικές αρχές, αυτή τη φορά για την άρνησή του να αποκλείσει μια ομάδα VK που υποστήριζε τις ουκρανικές διαδηλώσεις Euromaidan και την άρνησή του να παραδώσει τα δεδομένα των ουκρανών χρηστών στην FSB (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας).

Μετά από αυτά τα περιστατικά, αντιμετώπισε νέες νομικές προκλήσεις και ο έλεγχός του επί του VK αποδυναμώθηκε.

Τον Απρίλιο του 2014, ο Durov αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση του και πούλησε τις υπόλοιπες μετοχές του στην εταιρεία.

Αυτή η παραίτηση και η πώληση δεν ήταν πιθανότατα οικειοθελής, αλλά αποτέλεσμα τεράστιας πίεσης από τις ρωσικές αρχές και ενδεχομένως από επιχειρηματικά συμφέροντα που πρόσκεινται στο Κρεμλίνο.

Αφού έχασε τον έλεγχο της VK, ο Durov αποφάσισε να εγκαταλείψει τη Ρωσία, δηλώνοντας ότι η χώρα ήταν «ασυμβίβαστη με τις διαδικτυακές επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή».

Από τότε που εγκατέλειψε τη Ρωσία το 2014, ο Durov ζούσε σε μια αυτοεξόριστη κατάσταση.

