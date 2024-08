«Μουσειακή» καρτ ποστάλ παραδόθηκε 121 χρόνια μετά την αποστολή της!

Η ταχυδρομική σφραγίδα φέρει την ένδειξη AU23 03, η οποία πιθανότατα αφορά στην ημερομηνία της 23ης Αυγούστου 1903.

Μια καρτ ποστάλ 121 ετών που «θα έπρεπε να βρίσκεται σε μουσείο» παραδόθηκε με καθυστέρηση μεγαλύτερη από έναν αιώνα. Η κάρτα, που έφερε πάνω της μια γραφική απεικόνιση ενός ελάφιου που στέκεται μπροστά σε χιονισμένα βουνά, πιστεύεται ότι χρονολογείται από το 1903. Ωστόσο, μόλις πρόσφατα έφτασε στα χέρια του προσωπικού της Swansea Building Society στην Ουαλία.

Ο υπεύθυνος μάρκετινγκ της εταιρίας, Henry Darby, δήλωσε ότι το πώς η καρτ ποστάλ κατέληξε στο χώρο εργασίας του παραμένει ένα μυστήριο, αλλά ελπίζει να βρει όσους σχετίζονται είτε με την παραλήπτρια, τη Miss Lydia Davis, είτε με τον αποστολέα, τον Ewart.

«Μπορούμε να φτιάξουμε μια ωραία ανάρτηση και να δούμε αν κάποιος γνωρίζει περισσότερα για τη δεσποινίδα ή ίσως πώς ήταν η ζωή στην οδό Cradock πριν από 121 χρόνια», δήλωσε ο 31χρονος στο πρακτορείο ειδήσεων PA.

«Το σχέδιο είναι να επιστραφεί σε κάποιον που μπορεί να έχει συγγένεια με τη Λυδία και να είναι ένα αναμνηστικό για αυτούς που θα μπορούν να το κληροδοτήσουν για τις επόμενες γενιές» συμπλήρωσε.

Η καρτ ποστάλ είναι γραμμένη με μαύρο, καλλιγραφικό κείμενο και έχει ένα πράσινο γραμματόσημο μισής πέννας με το πορτρέτο του Εδουάρδου VII, ο οποίος βασίλευσε από το 1901 έως το 1910.

🔍 Calling All Aspiring Investigators! 🔍



We just received a postcard at our Swansea HQ with the correct address, but it seems to have been delivered 121 years late!



We need your help! Can anyone in the Swansea community (or beyond) shed light on this mystery? pic.twitter.com/1SbBO8t0Hu