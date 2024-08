Έτρωγε για χρόνια ωμό χοιρινό κρέας: Οι τομογραφίες που τρομοκράτησαν τους γιατρούς του νοσοκομείου

Το συγκεκριμένο ιατρικό περιστατικό έχει σοκάρει και τρομοκρατήσει τους χρήστες του διαδικτύου.

Σε μια συγκλονιστική ιατρική περίπτωση από την Κίνα, οι τομογραφίες αποκάλυψαν τις τρομακτικές συνέπειες της δεκαετούς συνήθειας μιας νεαρής γυναίκας να τρώει ωμό χοιρινό κρέας.

Η 23χρονη γυναίκα, γνωστή με το ψευδώνυμο Tingting, άρχισε να εμφανίζει σοβαρά συμπτώματα το 2016, όπως πονοκεφάλους, πόνο στους μηρούς και προβλήματα όρασης. Όταν οι γιατροί διενήργησαν μαγνητική τομογραφία και αξονική τομογραφία, ανακάλυψαν ότι το σώμα της ήταν μολυσμένο με παράσιτα - αποτέλεσμα της προσβολής από κυστικέρκωση.

A girls body in China was riddled with parasites after eating raw pork for 10 years pic.twitter.com/Qx8SlPnzgc