Ταϊλανδός ισχυρίστηκε ότι σκότωσε πύθωνα με πιγκάλ μετά από επίθεση που δέχτηκε στα γεννητικά του όργανα!

Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε ένας άνδρας στη Ταϊλάνδη καθώς ενώ ήταν στη τουαλέτα δέχτηκε επίθεση από έναν πύθωνα.

Σε κάτι που μοιάζει με πλοκή ταινίας τρόμου, ένας άνδρας στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης ισχυρίζεται ότι έζησε ένα εφιαλτικό σενάριο όταν ένας τεράστιος πύθωνας τον δάγκωσε στα γεννητικά όργανα ενώ χρησιμοποιούσε την τουαλέτα. Το σοκαριστικό περιστατικό τον ανάγκασε να παλέψει για τη ζωή του, σκοτώνοντας τελικά το φίδι με το πιγκάλ. Τουλάχιστον έτσι λέει εκείνος...

Η ανατριχιαστική σκηνή εκτυλίχθηκε στο σπίτι του Thanat Thangtewanon, του οποίου το μπάνιο γέμισε με αίματα μετά την τρομακτική συνάντηση. Η Daily Mail δημοσίευσε εικόνες της γεμάτης αίμα τουαλέτας και του άψυχου φιδιού, δίνοντας μια ζοφερή ματιά σε αυτή την τρομακτική συνθήκη.

In Thailand, Thanat Thangtewanon was bitten on the testicles by a 12-foot python. He described feeling intense pain as soon as he sat down and discovered the snake when he reached into the toilet.



