Ο λόγος που κωδικοί QR θα υπάρχουν σε κράνη παικτών κολογειακού ράγκμπι

Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση σηματοδοτεί μια νέα εποχή στο κολεγιακό ποδόσφαιρο.

Το Oklahoma State University κάνει ένα μοναδικό βήμα για την υποστήριξη του ποδοσφαιρικού του προγράμματος, εισάγοντας QR codes στα κράνη των παικτών για τη σεζόν 2024.

Οι κωδικοί QR, μικρά αυτοκόλλητα μόλις 38 εκατοστών, με τα ονόματα και τους αριθμούς των παικτών, θα τοποθετηθούν στο πίσω μέρος των κρανών. Ενώ μπορεί να περάσουν απαρατήρητοι από τους οπαδούς στις κερκίδες, οι τηλεθεατές θα μπορούν να σκανάρουν τους κωδικούς χρησιμοποιώντας τα smartphones τους. Η σάρωση των κωδικών QR θα συνδέει τους χρήστες με το γενικό ταμείο NIL της ομάδας, επιτρέποντάς τους να κάνουν δωρεές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την προσέλκυση μελλοντικών παικτών στο πρόγραμμα των Cowboys.

Can’t believe they did this!

Zoom in on the new Oklahoma State helmet QR code! pic.twitter.com/9nbI1j8BYk — DNP Sports (@DNPSportsShow) August 20, 2024

Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση σηματοδοτεί μια νέα εποχή στο κολεγιακό ποδόσφαιρο, όπου σχολεία όπως το Oklahoma State βρίσκουν δημιουργικούς τρόπους για να δημιουργήσουν έσοδα. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους συγκέντρωσης χρημάτων, όπως οι εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή οι εκδηλώσεις, αυτή η στρατηγική εμπλέκει άμεσα τους θεατές κατά τη διάρκεια των αγώνων, προσφέροντάς τους έναν άμεσο τρόπο να συνεισφέρουν.

Oklahoma State will wear QR codes on their helmets this season linking to general team fund for every student-athlete on the roster. It’s believed to mark 1st time a college football team will wear QR codes in regular season games to promote players’ earning potential pic.twitter.com/V4kkQz6zmd — Brett McMurphy (@Brett_McMurphy) August 20, 2024

Ο προπονητής του Oklahoma State, Mike Gundy, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την πρωτοβουλία, χαρακτηρίζοντάς την «ένα επαναστατικό βήμα που θα βοηθήσει την ομάδα».

Οι Cowboys θα κάνουν το ντεμπούτο τους με τα κράνη με κωδικούς QR κατά την έναρξη της σεζόν στις 31 Αυγούστου εναντίον του South Dakota State, του πρωταθλητή FCS.