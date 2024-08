Χαμός σε μεικτό αγώνα Jiu Jitsu: Πυγμάχος φίλησε την αντίπαλό του, πριν την βγάλει νοκ άουτ στο ρινγκ (vid)

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη στον πρώτο αγώνα μικτών φύλων Jiu Jitsu.

Ένας άνδρας μαχητής του Jiu Jitsu «έπνιξε» και νίκησε τη γυναίκα αντίπαλο του στον πρώτο αγώνα μικτών φύλων του αθλήματος, ενώ πρώτα αποπειράθηκε να τη φιλήσει στο στόμα.

Συγκεκριμένα, ο Αυστραλός Craig Jones φαίνεται σε βίντεο να αρπάζει το πρόσωπο της αντιπάλου του Gabi Garcia, ύψους 1,80 μ., και να τη φιλάει στα χείλη κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης. Το σοκ της αθλήτριας ήταν τεράστιο, με τη Βραζιλιάνα μαχήτρια να κυνηγάει τον αντίπαλο της, να τον βρίζει και να του φωνάζει ότι ξεπέρασε κάθε όριο.

Ο Τζόουνς θέλησε να δικαιολογήσει την κίνηση του και εξήγησε ότι ήταν ένα απλό αστείο, ενώ στη συνέχεια έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «οι Βραζιλιάνοι δεν αντέχουν τα αστεία».

Αν και η Γκαρσία είναι ψηλότερη και βαρύτερη από τον Τζόουνς, στο χθεσινό αγώνα ο Αυστραλός κατάφερε να νικήσει την αντίπαλο του και με μια λαβή να την «βγάλει» νοκ άουτ.

Τα πλάνα του αγώνα έγιναν viral στο διαδίκτυο, με τους θεατές να μη μπορούν να πιστέψουν την έκβαση του αγώνα: «Περίμενε, αυτός ήταν πραγματικός αγώνας;», ενώ ένας άλλος έγραψε: «Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό πραγματικά έγινε».

🚨BREAKING: Craig Jones submits Gabi Garcia via rear naked choke in round 2 to win first-ever inter gender jiu jitsu match at #CJI. 👏#jiujitsu pic.twitter.com/3oYyI3E2mq