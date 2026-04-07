Ανατριχιαστικό βίντεο με κορίτσι στο Λίβανο που αν και μουσουλμάνα χτυπά την καμπάνα εκκλησίας

Η ανθρωπιστική κατάσταση στον Λίβανο επιδεινώνεται ραγδαία, με σχεδόν 1.100 νεκρούς.

Αδιάκοπα είναι τα χτυπήματα του Ισραήλ κατά του Λιβάνου τις τελευταίες μέρες με το φόρο αίματος να είναι βαρύς για τη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Απεικονίζει ένα κορίτσι από το Λίβανο να χτυπά την καμπάνα εκκλησίας σε ένδειξη αλληλεγγύης εν μέσω των ισραηλινών επιθέσεων.

Αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, το Ισραήλ ζήτησε από τους ηγέτες των Δρούζων και των Χριστιανών στο νότιο Λίβανο να μην προσφέρουν καταφύγιο στους σιίτες γείτονές τους, μια Λιβανέζα κοπέλα δηλώνει: «Είμαστε όλοι ένα» εν μέσω των ισραηλινών επιθέσεων.

