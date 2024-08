Αλέν Ντελόν: Ο φόνος του σωματοφύλακά του και τα ερωτικά σκάνδαλα που τάραξαν τη Γαλλία

Ο Αλέν Ντελόν έφυγε από τη ζωή και η είδηση του θανάτου του έσκασε σαν «βόμβα» στα media παγκοσμίως, από το πρωί της Κυριακής 18 Αυγούστου.

Ο Αλέν Φαμπιάν Μορίς Μαρσέλ Ντελόν, ή απλά Αλέν Ντελόν όπως έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο, πέθανε σήμερα σε ηλικία 88 ετών, αφήνοντας πίσω του έναν τεράστιο μύθο όχι μόνο ως ηθοποιός αλλά και ως σύμβολο της ανδρικής γοητείας. Έτυχε παγκόσμιας αναγνώρισης και αφήνει πίσω του ένα σημαντικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα, αν και η ταραχώδης προσωπική του ζωή δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αντίστοιχα πετυχημένη.

Στο απόγειο της καριέρας του, το 1969, ο ηθοποιός συνδέθηκε με ένα σκάνδαλο που είχε εγκληματικές και πολιτικές διαστάσεις, ένα σκάνδαλο που λίγο έλειψε να εκθέσει μερικά από τα πιο γνωστά πρόσωπα της πολιτικής και της σόουμπιζ στη Γαλλία. Ο Στέβαν Μάρκοβιτς, ο πρώην σωματοφύλακας του Ντελόν και της συζύγου του Ναταλί, δολοφονήθηκε με μια σφαίρα στο λαιμό και το πτώμα του βρέθηκε στο δάσος.

Ως σωματοφυλακας του Ντελόν, ο 31χρονος Μάρκοβιτς απέκτησε γνωριμίες σε όλο το κοσμικό Παρίσι. Φημολόγειται ότι έπαιρνε μέρος σε ερωτικά όργια της υψηλής κοινωνίας και του θεάματος. Ο Μάρκοβιτς κάποια στιγμή διέδωσε ότι έχει στην κατοχή του πολλές φωτογραφίες με «άσεμνο» περιεχόμενο. Λίγες ημέρες πριν από την εξαφάνισή του, έστειλε τρεις επιστολές στα αδέλφια του στη Σερβία, και στις οποίες αναφέρει ότι η αστυνομία θα πρέπει να ερευνήσει τον κύκλο του Ντελόν αν του συνέβαινε οτιδήποτε. Κατονόμαζε μάλιστα και τον Κορσικανό μαφιόζο και φίλο του Ντελόν, Φρανσουά Μαρκαντονί..

Συγκεκριμένα, πριν πεθάνει ο Markovic είχε στείλει ένα γράμμα στον αδερφό του Aleksandar όπου του έγραφε: «Αν σκοτωθώ να ξέρεις πως θα είναι 100% ευθύνη του Alain Delon και του Νονού Francois Marcantoni».

