Άφωνοι οι αρχαιολόγοι: Beach bar στη Βουλγαρία χρησιμοποιούσε ως τραπέζι ιστορική ρωμαϊκή σαρκοφάγο

Η ανακάλυψη ώθησε τους Βούλγαρους αξιωματούχους να ξεκινήσουν προδικαστική έρευνα για να διαπιστωθεί πώς η σαρκοφάγος κατέληξε στην παραλία και αν παραβιάστηκαν νόμοι κατά τη χρήση της.

Σε μια εκπληκτική ανακάλυψη στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, μια ρωμαϊκή σαρκοφάγος 1.700 ετών βρέθηκε να χρησιμοποιείται ως τραπέζι σε ένα τουριστικό beach bar στη Βουλγαρία. Το αρχαίο κειμήλιο ανακαλύφθηκε στο Radjana Beach Bar κοντά στη Βάρνα.

Η σαρκοφάγος, φτιαγμένη από ασβεστόλιθο και στολισμένη με περίπλοκες διακοσμήσεις, είχε χρησιμοποιηθεί εν αγνοία της ως φωτιστικό του μπαρ τουλάχιστον από το 2020. Η πραγματική της ταυτότητα αποκαλύφθηκε όταν ένας πρώην αστυνομικός, που έκανε διακοπές στην παραλία, παρατήρησε τα ασυνήθιστα σκαλίσματα σε αυτό που χρησιμοποιούνταν ως τραπέζι. Υποπτευόμενος ότι το αντικείμενο μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από ένα συνηθισμένο έπιπλο, ο τουρίστας ειδοποίησε τις τοπικές αρχές.

