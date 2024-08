Νέες προσφορές στο PlayStation Store για παιχνίδια PS4 και PS5

Το PlayStation προσφέρει πολλά νέα games σε χαμηλότερες τιμές.

Το καλοκαίρι σημαίνει περισσότερο gaming και το PlayStation έφερε άλλο ένα μεγάλο κύμα προφορών για τους κατόχους PS4 και PS5.

Οι προσφορές August Savings έρχονται και για την ελληνική αγορά και προσφέρουν μειωμένες τιμές έως και 87% σε παιχνίδια και πρόσθετα για τις δύο διαφορετικές κονσόλες, τόσο από την ίδια τη Sony και τα studios της, όσο και από αυτά των συνεργατών της.

Μπορείτε να βρείτε τις προσφορές είτε στο εικονίδιο του PlayStation Store μέσα από το μενού της κονσόλας σας, είτε με ένα click εδώ.

Με μια πρώτη ματιά ξεχωρίσαμε τις εξής μειωμένες τιμές/προσφορές.

Assassin’s Creed Mirage -50%

Batman Arkham Collection -87%

Call of Duty Black Ops 3 -67%

Call of Duty Modern Warfare II -50%

Dragon’s Dogma 2 -30%

F1 24 -40%

Football Manager 2024 -60%

Ghost of Tsushima Director’s Cut -58%

Gran Turismo 7 -43%

Need for Speed Heat -85%

Persona 3 Reload -35%

System Shock -35%