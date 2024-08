Πώς μια λοίμωξη του δοντιού μπορεί να αποβεί μοιραία (vid)

Μια μόλυνση των δοντιών μπορεί να ξεκινήσει ως κάτι διαχειρίσιμο αλλά μπορεί να επεκταθεί σε μια κατάσταση που μπορεί να αποβεί απειλητική για τη ζωή.

Μια λοίμωξη των δοντιών μπορεί να φαίνεται σαν ένα ασήμαντο ζήτημα, αλλά αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές και ακόμη και απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές.

Η ρίζα του προβλήματος έγκειται στα βακτήρια που υπάρχουν στο στόμα σας, τα οποία μπορούν να εισβάλουν στους μαλακούς ιστούς στο εσωτερικό του δοντιού σας, γνωστούς ως πολφός. Με την πάροδο του χρόνου, η λοίμωξη μπορεί να εξαπλωθεί, οδηγώντας στο σχηματισμό ενός γεμάτου πύον θύλακα, ή οδοντικού αποστήματος, γύρω από το προσβεβλημένο δόντι. Αυτό το απόστημα όχι μόνο προκαλεί έντονο πόνο και πρήξιμο, αλλά εγκυμονεί επίσης σημαντικούς κινδύνους για τη συνολική σας υγεία.

Εάν μια λοίμωξη του δοντιού δεν αντιμετωπιστεί αμέσως, μπορεί να εξαπλωθεί πέρα από το δόντι και τα ούλα σε άλλα μέρη του σώματος, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου, του λαιμού και της γνάθου. Όταν συμβεί αυτό, οι συνέπειες μπορεί να είναι τρομερές, οδηγώντας ενδεχομένως σε θάνατο. Η εξάπλωση της λοίμωξης μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από σοβαρές επιπλοκές για την υγεία, όπως η σήψη. Επιπλέον, η λοίμωξη μπορεί να εξαπλωθεί στον εγκέφαλο, οδηγώντας σε εγκεφαλικό απόστημα, ή στο λαιμό, προκαλώντας δυσκολία στην αναπνοή λόγω πρηξίματος και λοίμωξης στους αεραγωγούς.

How a tooth can kill you



[🎞️ Zack D. Films]pic.twitter.com/0KeAVPuvqW