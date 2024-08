Προβληματισμένοι οι επιστήμονες με νέα έρευνα για το Στόουνχεντζ: «Η πέτρα του σκανδάλου»

Το Στόουνχεντζ εδώ και χρόνια αποτελεί ένα μυστήριο για τους επιστήμονες. Μια νέα μελέτη έρχεται να δώσει νέα διάσταση στο ήδη δύσκολο παζλ.

Νέα έρευνα αποκάλυψε ότι η εμβληματική πέτρα του βωμού στην καρδιά του Στόουνχεντζ, βάρους έξι τόνων, προέρχεται από το βόρειο τμήμα της Σκωτίας και όχι από τη νοτιοδυτική Ουαλία, όπως πίστευαν προηγούμενοι ερευνητές.

Αυτή η πρωτοποριακή ανακάλυψη έχει βαθιές επιπτώσεις στην κατανόηση της κατασκευής του Στόουνχεντζ, υποδηλώνοντας ότι επρόκειτο για μια πολύ πιο συνεργατική προσπάθεια στην οποία συμμετείχαν περιοχές από ολόκληρη τη Μεγάλη Βρετανία.

Τα ευρήματα, με επικεφαλής τον Anthony Clarke, έναν Ουαλό διδακτορικό φοιτητή που τώρα εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Curtin της Δυτικής Αυστραλίας, δείχνουν ότι η νεολιθική Βρετανία ήταν πολύ πιο συνδεδεμένη και προηγμένη από ό,τι έδειχναν τα προηγούμενα στοιχεία. Η διαπίστωση ότι το Στόουνχεντζ χτίστηκε με πέτρες που προήλθαν από όλο το νησί υπογραμμίζει τη σημασία του μνημείου.

This is seriously incredible. Stonehenge was already mysterious, but this new discovery just took it to a whole new level 🤯 pic.twitter.com/BL4HotOqfu

Η απόσταση μεταξύ του Στόουνχεντζ και της μακρινής βόρειας Σκωτίας είναι περίπου 700 χιλιόμετρα, υπογραμμίζοντας την αξιοσημείωτη προσπάθεια που απαιτήθηκε για τη μεταφορά της πέτρας του βωμού στην τελική της θέση ανάπαυσης κοντά στο Σάλσμπερι της νοτιοδυτικής Αγγλίας. Η ανακάλυψη αυτή κρίθηκε τόσο σημαντική που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Nature, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό επίτευγμα για τον ερευνητή, ο οποίος βρίσκεται ακόμη στην αρχή της ερευνητικής του καριέρας.

Ωστόσο, η αποκάλυψη έγινε δεκτή με ανάμεικτα συναισθήματα, ιδίως για τον Clarke, ο οποίος κατάγεται από το Πεμπροκέσιρ της Ουαλίας -την περιοχή που εδώ και καιρό πιστεύεται ότι αποτελεί την πηγή της πέτρας του βωμού. Αστειευόμενος με το BBC News, ο Clarke παραδέχτηκε: «Δεν νομίζω ότι θα με συγχωρήσουν οι άνθρωποι στην πατρίδα μου. Θα είναι μεγάλη απώλεια για την Ουαλία!»

My initial thoughts on the #Stonehenge altar stone story (Updated):



1) Yes, geologically the stone originated in Northern Scotland, but that does not mean it was brought to Stonehenge by people dragging it. It seems illogical and unlikely.



2) In 2020, scientists mapped glacial… pic.twitter.com/lNAnIrSEnu