Το μεγαλύτερο κυπαρίσσι στον κόσμο: Βρίσκεται στο βαθύτερο φαράγγι της Γης (vid)

Η ανακάλυψη ενός τέτοιου κολοσσιαίου δέντρου αναδεικνύει την αδάμαστη ομορφιά και τα κρυμμένα θαύματα της φύσης.

Σε μια αξιοσημείωτη φυσική ανακάλυψη, ένα δέντρο ψηλότερο από το Άγαλμα της Ελευθερίας βρέθηκε στο φαράγγι Yarlung Tsangpo, το βαθύτερο φαράγγι της Γης. Αυτό το πανύψηλο κυπαρίσσι, με το εκπληκτικό μέγεθος των 102 μέτρων.

Το φαράγγι Yarlung Tsangpo, που βρίσκεται στο Θιβέτ, είναι ένα γεωλογικό θαύμα με βάθος πάνω από έξι χιλιόμετρα, που το καθιστά βαθύτερο από οποιοδήποτε άλλο χερσαίο φαράγγι. Εκτεινόμενο κατά 60 χιλιόμετρα μακρύτερο από το Grand Canyon στην Αριζόνα, είναι το μεγαλύτερο χερσαίο φαράγγι στον πλανήτη.

102.3 meters! The tallest tree in Asia found at the national nature reserve of the Yarlung Zangbo Grand Canyon during a scientific investigation led by Peking University. Will it continue to grow?🤔🤔🤔 pic.twitter.com/ETLAGMT4kM