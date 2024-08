Μοναδικό είναι το εύρημα που ανακάλυψε μια μητέρα στη Φλόριντα, ενώ καθάριζε τα σκουπίδια από την αυλή της.

Μια μητέρα από τη Φλόριντα, η Suzanne Flament-Smith, έκανε μια εξαιρετική ανακάλυψη ενώ καθάριζε συντρίμμια μετά τον τυφώνα Ντέμπι. Ανάμεσα στα σκουπίδια βρήκε ένα μήνυμα σε μπουκάλι που χρονολογείται σχεδόν 80 χρόνια πριν, συνδέοντας το ενδεχομένως με την εποχή του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το γυάλινο μπουκάλι δεν περιείχε μόνο ένα σημείωμα, αλλά και μία σφαίρα, μερικά βλήματα και άμμο. Το σημείωμα, γραμμένο σε επιστολόχαρτο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ από την Αμφίβια Εκπαιδευτική Βάση στο Λιτλ Κρικ της Βιρτζίνια και είχε ημερομηνία 4 Μαρτίου 1945.

Η Flament-Smith διηγήθηκε την ανακάλυψή της στον τοπικό ειδησεογραφικό σταθμό WTSP, εξηγώντας ότι μάζευε σκουπίδια μετά το τυφώνα. «Ενώ καθάριζα, αντίκρισα ένα μπουκάλι. Αμέσως κατάλαβα ότι βρήκα κάτι σπουδαίο».

Το σημείωμα, αν και μερικώς ξεθωριασμένο, ήταν γραμμένο με καλλιγραφικά γράμματα σε ένα παλιό κομμάτι χαρτί.

Suzanne Flament-Smith's good deed of cleaning up may have unearthed a unique piece of history and one that she hopes can be shared with those close to its mystery.

https://t.co/72pNTc2tGD