Γάζα: Η ΕΕ «τρομοκρατημένη» από το πολύνεκρο πλήγμα εναντίον ενός σχολείου

Η ΕΕ τρομοκρατημένη από το πολύνεκρο πλήγμα σε σχολείο στη Γάζα.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε «τρομοκρατημένος» από το πολύνεκρο ισραηλινό πλήγμα εναντίον ενός σχολείου στη Γάζα.

«Τρομοκρατημένος από τις εικόνες ενός σχολείου της Γάζα που χρησιμοποιείτο ως καταφύγιο, το οποίο επλήγη από ένα ισραηλινό πλήγμα, που προκάλεσε δεκάδες θύματα μεταξύ των Παλαιστινίων. Τουλάχιστον 10 σχολεία έχουν στοχοποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτές τις σφαγές», έγραψε ο Μπορέλ στο Χ.

The destroyed Al-Tabi'in School. 100 massacred to date.



Israel has the drone ability to strike a kitchen table in Tehran from thousands of miles away.



They chose to drop 2000lb pounds on displaced Palestinian women and children in Gaza.



Genocide.pic.twitter.com/83THrGbtgD