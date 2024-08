Κατά την διάρκεια της τελετής παρουσίασης του ορειχάλκινου μνημείου, ο εμπνευστής του, εξήγησε ότι η σιδερένια πύλη που κλείνει ακόμη και σήμερα πίσω της την «Bordellgasse», την οδό των Οίκων Ανοχής και χρησιμεύει συχνά ως φόντο για τις φωτογραφίες των τουριστών.

Μνημείο αφιερωμένο στις ιερόδουλες που υπέστησαν διώξεις από τους ναζί αποκαλύφθηκε χθες στην διάσημη περιοχή των «κόκκινων φαναριών» του Αμβούργου, Ζανκτ Πάουλι.

Κατά την διάρκεια της τελετής παρουσίασης του ορειχάλκινου μνημείου, ο εμπνευστής του, Ζίγκχαρντ Βιλμ, ο οποίος είναι πάστορας σε εκκλησία της περιοχής, εξήγησε ότι η σιδερένια πύλη που κλείνει ακόμη και σήμερα πίσω της την «Bordellgasse», την οδό των Οίκων Ανοχής και χρησιμεύει συχνά ως φόντο για τις φωτογραφίες των τουριστών, κατασκευάστηκε έπειτα από εντολή της ναζιστικής ηγεσίας το 1933, προκειμένου «να οριοθετηθεί το εμπόριο του σεξ».

