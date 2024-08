Η εφιαλτική πρόβλεψη του Λέκκα για πιθανό μέγα-σεισμό στην Ιαπωνία (vid)

Μεγάλη ανησυχία στην Ιαπωνία από τους συνεχόμενους ισχυρούς σεισμούς και την προειδοποίηση για μέγα-σεισμό.

Η Ιαπωνία δονείται εδώ και τρεις μέρες. Μετά τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ ακολούθησε προειδοποίηση για μέγα-σεισμό και μια νέα δόνηση σήμερα στα 6,8 Ρίχτερ.

«Η Ιαπωνία είναι μια σεισμογενής χώρα. Έχει βιώσει μέγα – σεισμούς. Ας μην ξεχνάμε τον σεισμό του 2011 μεγέθους 9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με το μεγάλο τσουνάμι και το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα» είπε στην ΕΡΤ ο ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

«Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ένα σεισμό που εκδηλώθηκε πριν δύο 24ωρα της τάξεως των 7,1 βαθμών και αμέσως μετά σήμανε συναγερμός για επικείμενο μέγα – σεισμό. Πού στηρίχθηκαν για να εκφράσουν μια τέτοια αντίληψη; Πρώτον, ουσιαστικά στηριζόμαστε στο μέγεθος και στα χαρακτηριστικά των σεισμών που ακολουθούν το μεγάλο σεισμό των 7,1 Ρίχτερ» ανέφερε ο κ. Λέκκας.

Wow!! These cats sensed something was wrong 30 seconds before the M7.1 earthquake hit Japan. This video from Beppu City shows the seismic intensity as 4, but it was later adjusted to 3.#InternationalCatDay pic.twitter.com/PiPdng92US