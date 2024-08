Ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Φόβοι για τσουνάμι (vid)

Σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη νότια Ιαπωνία.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών σημειώθηκε την Πέμπτη (8/8) στα ανοικτά των νότιων ακτών της Ιαπωνίας, προκαλώντας άμεση ανησυχία και έκδοση συμβουλής για τσουνάμι. Ο σεισμός, που σημειώθηκε στις 16:43 τοπική ώρα, είχε επίκεντρο τις ακτές του νομού Μιγιαζάκι στο δυτικό νησί Κιούσου, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA). Χτύπησε σε βάθος περίπου 30 χιλιομέτρων κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας.

Video of the M7.1 earthquake that hit Japan about an hour ago

August 8, 2024

Μετά τον σεισμό, η JMA εξέδωσε συμβουλή για τσουνάμι, προειδοποιώντας τους κατοίκους κατά μήκος της νότιας ακτής του Κιούσου και του κοντινού νησιού Σικόκου να είναι προετοιμασμένοι για κύματα που θα μπορούσαν να φτάσουν έως και 1 μέτρο. «Τα τσουνάμι θα χτυπήσουν επανειλημμένα. Παρακαλείστε να μην εισέλθετε στη θάλασσα και να μην πλησιάσετε τις ακτές μέχρι να αρθεί η προειδοποίηση», προειδοποίησε η υπηρεσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας σε επαγρύπνηση καθώς η κατάσταση εξελίσσεται.

Οι αρχικές αναφορές του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα NHK ανέφεραν ότι κύματα ύψους 50 εκατοστών είχαν ήδη παρατηρηθεί στο νομό Μιγιαζάκι, ο οποίος βρίσκεται πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Παρά το μέγεθος του σεισμού και την επακόλουθη σύσταση για τσουνάμι, δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα, σύμφωνα με το Reuters.

QUAKE CHAOS HITS JAPAN!



Japan rocked by TWO powerful #Earthquakes . A 7.3-magnitude quake strikes off the coast, followed by a 6.8-magnitude tremor just hours later. Tsunami fears and widespread panic grip the nation.

August 8, 2024

Ο επικεφαλής γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου Γιοσιμάσα Χαγιάσι διαβεβαίωσε το κοινό ότι δεν υπήρξαν αναφορές για ανωμαλίες στους πυρηνικούς σταθμούς της περιοχής. Η κυβέρνηση αξιολογεί ενεργά την κατάσταση, ελέγχοντας για τυχόν ζημιές ή θύματα.

Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (USGS) παρείχε πρόσθετο πλαίσιο, εκδίδοντας κίτρινο συναγερμό για τις εκτιμώμενες οικονομικές απώλειες, υποδεικνύοντας ότι ενώ είναι πιθανές κάποιες ζημιές, οι επιπτώσεις είναι πιθανό να είναι σχετικά τοπικές.

🇯🇵 BREAKING: New visuals come out as Japan is hit by 2 simultaneous quakes of 7.1 and 7.3 magnitude. Tsunami warnings have been issued!
August 8, 2024

Η Ιαπωνία, που βρίσκεται στον «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού, δεν είναι άγνωστη στη σεισμική δραστηριότητα. Η χώρα είναι μία από τις πιο σεισμογενείς στον κόσμο, με συχνούς σεισμούς που οφείλονται στα πολύπλοκα και ενεργά τεκτονικά όρια που την περιβάλλουν