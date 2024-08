Περσείδες 2024: Αυτή είναι η ιδανική ημερομηνία για να απολαύσετε βροχή από πεφταστέρια

Η καλύτερη στιγμή για να δείτε μετεωρίτες είναι ανάμεσα στα μεσάνυχτα και το ηλιοβασίλεμα.

Τα λαμπερά πεφταστέρια, γνωστά ως Περσείδες, κοσμούν ήδη τον νυχτερινό ουρανό και πρόκειται για μια από τις πιο εκπληκτικές βροχές μετεωριτών του 2024.

Όσο πλησιάζουμε τα μέσα Αυγούστου οι βροχές μετεωριτών θα γίνουν πιο εντυπωσιακές. Κατά τη διάρκεια της κορύφωσης των βροχών μπορεί να δείτε, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν έως και 100 μετεωρίτες την ώρα. Μερικά από αυτά μπορεί επίσης να είναι φλεγόμενες βολίδες, σύμφωνα με το BBC.

Stargazers, look up! It’s time for the Perseid meteor shower. Head out the night of Aug. 11 and before dawn on Aug. 12 for a chance to see some celestial fireworks. https://t.co/lWKxd8inbD pic.twitter.com/KlFzC8Eul3