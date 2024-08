Διαμάχη έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο χρυσό Ολυμπιονίκη Κάρλος Γιούλο και τη μητέρα του. Πέτρα του σκανδάλου φαίνεται να είναι η σύντροφος του Ολυμπιονίκη.

Ο Φιλιππινέζος γυμναστής Κάρλος Γιούλο έχει χαράξει το όνομά του στην ιστορία ως ο πρώτος αθλητής από τις Φιλιππίνες που κερδίζει πολλαπλά χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι νίκες του στις ασκήσεις εδάφους και στο άλμα ανδρών στους Θερινούς Αγώνες του Παρισιού εδραίωσαν τη θέση του ως τον πιο επιτυχημένο αθλητή της χώρας όλων των εποχών. Ωστόσο, παράλληλα με τα αθλητικά του επιτεύγματα, ο Γιούλο έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας δημόσιας οικογενειακής διαμάχης που έχει απασχολήσει τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η επιτυχία του 24χρονου γυμναστή δεν έχει περάσει απαρατήρητη στην πατρίδα του, όπου αναμένεται να λάβει ένα σημαντικό χρηματικό μπόνους ύψους 160.000 ευρώ από την κυβέρνηση των Φιλιππίνων. Επιπλέον, οι χορηγοί έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν στον Γιούλο ένα νέο σπίτι και μια ζωή δωρεάν γεύματα ως ένδειξη εκτίμησης για τα ιστορικά του επιτεύγματα. Ωστόσο, ενώ τα αθλητικά του επιτεύγματα του έφεραν διακρίσεις και επιβραβεύσεις, η προσωπική του ζωή επισκιάστηκε από μια πολύ δημόσια ρήξη με τη μητέρα του.

HE'S DONE IT AGAIN! 🇵🇭 Carlos Yulo is a two-time Olympic champion! Two golds in two days! 🥇🥇 pic.twitter.com/iZHuQrDv2o

Η διαμάχη ξεκίνησε όταν ο Γιούλο μέσα από ένα βίντεο στο TikTok νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για να αντιμετωπίσει θέματα σχετικά με τη σχέση του με το μοντέλο Chloe Anjeleigh San Jose από τις Φιλιππίνες. Στο βίντεο, ο Γιούλο κατηγόρησε τη μητέρα του ότι είναι υπερβολικά επικριτική απέναντι στη φίλη του, αναφέροντας ως κύρια πηγή έντασης τις διαφορές στο πολιτισμικό υπόβαθρο.

I love how Carlos Yulo is never intimidated by Chloe's height and even supports her for wearing heels. ❤️ Lord if this ain't love I don't know what this is 😭 pic.twitter.com/4J1Tcwv61S