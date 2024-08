Το διπλό χρυσό κατόρθωμα του Carlos Yulo αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην ιστορία του αθλητισμού της χώρας. Οι Φιλιππίνες περίμεναν έναν αιώνα από το ντεμπούτο τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1924 για να ζήσουν μια τέτοια στιγμή.

Ο Φιλιππινέζος Ολυμπιονίκης Carlos Yulo έγραψε ιστορία κατακτώντας δύο χρυσά ολυμπιακά μετάλλια σε μόλις δύο ημέρες, και έγινε μόλις ο δεύτερος αθλητής που το πετυχαίνει αυτό για τις Φιλιππίνες. Οι νίκες του στις ασκήσεις εδάφους και στο άλμα ανδρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι όχι μόνο έφεραν τεράστια υπερηφάνεια στη χώρα του, αλλά του χάρισαν και μια σειρά από επιβραβεύσεις τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τοπικές μάρκες.

Οι εξαιρετικές επιδόσεις του Yulo τον έκαναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις Φιλιππίνες. Μετά τις νίκες του, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από μηνύματα συγχαρητηρίων και εθνικής υπερηφάνειας.

Carlos Yulo had a dream of winning a gold medal and achieved it.... Twice! 🇵🇭 The double #Paris2024 gold medallist has a message for his supporters. ❤️ @Paris2024 | @c_edrielzxs pic.twitter.com/Gg5dF3BcA2

Στο αγώνισμα του άλματος, ο Yulo σημείωσε εντυπωσιακό μέσο όρο 15,116, ξεπερνώντας τον Αρμένιο Artur Davtyan (14,966) και τον Βρετανό Harry Hepworth (14,949). Παρά το γεγονός ότι μπήκε στον αγώνα με μέτριες προσδοκίες, ο Yulo εξέφρασε την έκπληξη και τη χαρά του για την κατάκτηση του μεταλλίου, δηλώνοντας: «Απλώς ήλπιζα να έχω καλή απόδοση. Δεν περίμενα ένα μετάλλιο».

IT TOOK US 100 YEARS TO HEAR LUPANG HINIRANG 🇵🇭 TWO NIGHTS IN A ROW WHILE THE WHOLE WORLD IS WATCHING! 😭😭😭



Thank you so much for the pride and historic moment, @c_edrielzxs!



You are the Greatest Of All Time, Carlos Yulo! 🐐 #LabanPilipinas #Paris2024 pic.twitter.com/9y5JoJpKeu