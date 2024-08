Η Αλίσα Νιούμαν έσπασε τη σιωπή της μετά την κριτική που δέχτηκε για τον πανηγυρισμό της στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Καναδή αθλήτρια του άλματος επί κοντώ Αλίσα Νιούμαν έσπασε τη σιωπή της, απαντώντας στην κριτική που δέχεται γύρω από την παρουσία της στο OnlyFans, μετά από μια viral στιγμή στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Η Νιούμαν, η οποία τράβηξε την προσοχή των χρηστών του διαδικτύου την Τετάρτη (7/8), αφού πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιό της κάνοντας twerking στο κοινό στο Stade de France, αντιμετώπισε αυξημένο έλεγχο για τις δραστηριότητές της στην συνδρομητική πλατφόρμα.

Canadian Olympic pole vaulter Alysha Newman TWERKED after winning a bronze medal yesterday.



The athlete, sparked controversy after viewers accused her of using the stunt to go viral to promote her OnlyFans account, where she sells explicit photos of herself. pic.twitter.com/PDJiHpFKyC