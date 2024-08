Ειδικός εξηγεί για ποιο λόγο τα 400 μέτρα είναι από τα πιο εξαντλητικά αγωνίσματα του στίβου.

Τα 400 μέτρα, που συχνά θεωρούνται ως ένα από τα πιο εξαντλητικά αγωνίσματα του στίβου, αναδείχθηκαν πρόσφατα ως η πιο δύσκολη ατομική κούρσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Ο τελικός των 400 μέτρων ανδρών στο Παρίσι ανέδειξε την απόλυτη δυσκολία του αγωνίσματος, με τον Matt Hudson-Smith της ομάδας του Ηνωμένου Βασιλείου να εξασφαλίζει το ασημένιο μετάλλιο σε χρόνο 43,44 δευτερόλεπτα. Παρά την ισχυρή του επίδοση, ο Hudson-Smith ξεπεράστηκε οριακά από τον Quincy Hall των ΗΠΑ, ο οποίος πέρασε μπροστά στις τελευταίες στιγμές.

Quincy Hall 🇺🇸 won the 400 meters at the Paris Olympics Wednesday in a come back out of the turn into the final 100, taking gold from the fastest Olympic field ever. What a Comeback pic.twitter.com/gkGc9jSIlU