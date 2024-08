Επιστήμονες κατάφεραν να δημιουργήσουν το άρωμα του Καίσαρα: Η μυστική συνταγή 2.000 ετών και το «αηδιαστικό» συστατικό

Το άρωμα έχει μακρά και ιστορική ιστορία, με τις ρίζες του να ανάγονται στην αρχαία Αίγυπτο, όπου αρχικά χρησιμοποιούνταν για τελετουργικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς.

Πάνω από δύο χιλιετίες μετά το θάνατο μιας από τις πιο εμβληματικές μορφές της ιστορίας, οι επιστήμονες αναδημιούργησαν με επιτυχία το άρωμα που μπορεί να φορούσε ο ίδιος ο Ιούλιος Καίσαρας. Ο Ρωμαίος δικτάτορας, ο οποίος κυβέρνησε από το 46 έως το 44 π.Χ., πιστεύεται ότι προτιμούσε ένα άρωμα γνωστό ως «Telinum», ένα μοναδικό μείγμα λουλουδιών, φρούτων, ελαίων και, σύμφωνα με τον μύθο, ένα ασυνήθιστο αηδιαστικό συστατικό, τον «ιδρώτα του μονομάχου»

Το άρωμα έχει μακρά και ιστορική ιστορία, με τις ρίζες του να ανάγονται στην αρχαία Αίγυπτο, όπου αρχικά χρησιμοποιούνταν για τελετουργικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς. Ωστόσο, ήταν οι Ρωμαίοι που τελειοποίησαν την τέχνη της αρωματοποιίας, ανεβάζοντάς την σε νέα ύψη κατά την εποχή του Καίσαρα. Ενδιαφερόμενη από τις ιστορικές αναφορές για το άρωμα του Καίσαρα, μια ομάδα ερευνητών από την Ένωση Πολιτισμού και Τουρισμού Αρωμάτων (SCTA) ξεκίνησε ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ανακατασκευή του χαμένου από καιρό αρώματος.

The Scent Culture and Tourism Association, which highlights ancient perfumes, has recreated the “Telinum” perfume used by the Roman emperor Julius Caesar.

