Αδιανόητη τραγωδία: 3χρονη έχασε τη ζωή της όταν προσγειώθηκε πάνω της σκύλος από κτίριο (vid)

Τραγικό τέλος βρήκε ένα κοριτσάκι όταν έπεσε πάνω της σκύλος από τον πέμπτο όροφο κτιρίου (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ).

Μια τρίχρονη έχασε τη ζωή της όταν ένας σκύλος έπεσε πάνω της από ένα πενταώροφο κτίριο στην πόλη Θάνε της περιοχής Μούμπρα, ένα προάστιο κοντά στη Βομβάη της Ινδίας.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης. Το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής δείχνει τον σκύλο να πέφτει από τον πέμπτο όροφο και να προσγειώνεται πάνω στην τρίχρονη, η οποία περπατούσε με τη μητέρα της στον δρόμο ακριβώς από κάτω.

Η μητέρα μετέφερε άμεσα το αναίσθητο παιδί της σε κοντινό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τις αναφορές της αστυνομίας, το παιδί υπέστη σοβαρά τραύματα και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο σκύλος βρέθηκε στο κενό παραμένουν αδιευκρίνιστες, με την αστυνομία να διεξάγει έρευνα για το συμβάν.

#Thane: A dog fell on a 3-year-old girl from the 5th floor, the girl died, the entire incident in Mumbra was captured on CCTV.



The dog is a Golden Retriever, the dog is also injured.#Mumbai #Doglover #Maharashtra #Viral #Viralvideo #goldenretriever pic.twitter.com/YvKd0jBwLc