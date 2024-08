Ο IShowSpeed πλήρωσε ακριβά τα παράτολμα κόλπα του με αποκλεισμό από το YouTube (vid)

Ο γνωστός YouTuber IShowSpeed μίλησε για τον αποκλεισμό του από την πλατφόρμα έπειτα από τα επικίνδυνα κόλπα που ανέβασε.

Ακριβά πλήρωσε τα τελευταία του κόλπα ο IShowSpeed. Ο διάσημος YouTuber με περισσότερους από 27 εκατομμύρια ακόλουθους σε ένα από τα τελευταία του βίντεο, έκανε κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο και παράτολμο.

i just jumped over 2 cars ong😁😁 pic.twitter.com/EXDdEH3mge

Ο ίδιος μιλώντας γι αυτό τόνισε: «Γεια σας παιδιά, αν παρακολουθείτε, έχω αποκλειστεί από το κανάλι μου στο YouTube. Δεν μπορώ να κάνω ροή, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, παιδιά. Θα ήθελα απλώς να σας ενημερώσω. Σας αγαπώ», τόνισε.

Streamer #IShowSpeed faces a temporary YouTube ban after jumping over a car on a live broadcast on #youtube pic.twitter.com/z1DZ66boRA