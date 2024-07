Το τερμάτισε ο YouTuber IShowSpeed: Πήδηξε πάνω από κινούμενη Lamborghini και «έφαγε» κράξιμο (vid)

O YouTuber IShowSpeed ​​πήδηξε πάνω από super car που βρισκόταν εν κινήσει αψηφώντας το θάνατο.

Σάλο έχει προκαλέσει το νέο βίντεο του IShowSpeed, ο οποίος βρέθηκε πριν από μερικές μέρες και στην Ελλάδα. Ο διάσημος YouTuber πήδηξε πάνω από μια κινούμενη Lamborghini, αψηφώντας τον κίνδυνο.

Ο 19χρονος με τους 27 εκατομμύρια ακόλουθους στο YouTube, αυτή τη φορά το... τερμάτισε με ένα παράτολμο κόλπο, με αποτέλεσμα να διχάσει το κοινό του. Μάλιστα, αρκετοί ήταν αυτοί που τον «έκραξαν» για το συγκεκριμένο βίντεο.

Στο βίντεο, ο Speed ​​είναι έξω στον δρόμο, φορώντας την μπλούζα του Christiano Ronaldo. Τότε μια Lamborghini αναπτύσσει ταχύτητα και κινείται κατά πάνω του. Ο 19χρονος πηδάει ψηλά και καταφέρνει να περάσει πάνω από το αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια προσγειώνεται στο έδαφος και απολαμβάνει το κατόρθωμά του με πανηγυρισμό αλλά Ronaldo. «Σε αγαπώ μπαμπά», λέει μπροστά την κάμερα.

Και προσθέτει: «Διακινδύνευσα τη ζωή μου για όλους» και στη συνέχεια προειδοποιεί το κοινό του: «Τα ακροβατικά σε αυτό το βίντεο πραγματοποιήθηκαν από επαγγελματίες, επομένως για την ασφάλεια του εαυτού σας και την προστασία των γύρω σας, μην επιχειρήσετε κανένα από τα ακροβατικά».

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο όπως είναι λογικό έπεσαν... βροχή, με τους περισσότερους να τον επικρίνουν για αυτό το παράτολμο κόλπο. «Θα μπορούσες να είχες πεθάνει», έγραψε κάποιος, ενώ άλλος σημείωσε: «Βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του μόνο και μόνο για το περιεχόμενο».

i just jumped over a car it was so scary 😆 pic.twitter.com/MNchIaUg2W