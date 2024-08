Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν το αρχαιότερο ημερολόγιο στον κόσμο: Ήταν χαραγμένο σε μια πέτρινη στήλη ηλικίας 12.000 ετών

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι αρχαίοι άνθρωποι είχαν αναπτύξει εξελιγμένες μεθόδους χρονομέτρησης πολύ πριν οι Έλληνες καταγράψουν παρόμοιες πρακτικές το 150 π.Χ.

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν αυτό που πιστεύεται ότι είναι το αρχαιότερο ημερολόγιο στον κόσμο στην αρχαία τοποθεσία Göbekli Tepe στην Τουρκία. Χαραγμένο σε μια πέτρινη στήλη ηλικίας 12.000 ετών, η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά την κατανόησή μας για τον πρώιμο πολιτισμό.

Αυτό το αρχαίο ημερολόγιο, που βρέθηκε στην τοποθεσία Göbekli Tepe, δείχνει ότι οι άνθρωποι κρατούσαν με ακρίβεια τον χρόνο 10.000 χρόνια πριν από την καταγεγραμμένη ιστορία στην Αρχαία Ελλάδα. Μια άλλη πρωτοποριακή αποκάλυψη από την τοποθεσία είναι τα γλυπτά που απεικονίζουν μια πρόσκρουση κομήτη, η οποία πιστεύεται ότι προκάλεσε μια μίνι εποχή παγετώνων διάρκειας 1.200 ετών. Αυτό το καταστροφικό γεγονός οδήγησε στην εξαφάνιση των μεγάλων ζώων και έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη της γεωργίας και των πολύπλοκων κοινωνιών.

A 13k year old solar calendar was found at Göbekli Tepe.



