Ο αθλητής είχε ένα «ατύχημα» κατά την διάρκεια του αγωνίσματος στους Ολυμπιακούς αγώνες για το οποίο έγινε viral.

Ο Anthony Ammirati, κατά την προσπάθειά του στο άλμα επί κοντώ στους Ολυμπιακούς αγώνες χτύπησε με τα γεννητικά του όργανα τον πήχη και έγινε viral.

Η αποτυχημένη προσπάθεια δεν τον απέκλεισε αμέσως, αλλά το 5,60 ήταν πολύ χαμηλό για να του επιτρέψει να προκριθεί.

Όπως ήταν αναμενόμενο οι χρήστες των social media, σχολίασαν το «ατύχημά» του με επικές ατάκες.

French pole vaulter Anthony Ammirati fails to medal after his Male organs knocked the bar over.



Wow, even though he lost the game, in a way, he won his life.#OlympicGames #Olympia2024 pic.twitter.com/OgDTFGXJ1A