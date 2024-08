Ο Anthony Ammirati, κατά την προσπάθειά του στο άλμα επί κοντώ στους Ολυμπιακούς αγώνες χτύπησε με τα γεννητικά του όργανα τον πήχη.

Ένα «ατύχημα» είχε ο Γάλλος επικοντιστής Anthony Ammirati, κατά την διάρκεια του αγωνίσματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Συγκεκριμένα, ο αθλητής είχε ένα «εμπόδιο» κατά την διάρκεια του άλματος, στο οποίο χτύπησε και δεν ήταν άλλο από τα γεννητικά του όργανα.

Ο Anthony Ammirati, κατά την προσπάθειά του στο άλμα επί κοντώ χτύπησε με αυτό το σημείο του σώματός του τον πήχη, ο οποίος έπεσε.

Η αποτυχημένη προσπάθεια δεν τον απέκλεισε αμέσως, αλλά το 5,60 ήταν πολύ χαμηλό για να του επιτρέψει να προκριθεί.

Ωστόσο ο αθλητής έγινε viral στο διαδίκτυο και σχολιάστηκε από τους χρήστες των social media, με ατάκες όπως: «Θα φύγει με περισσότερα τηλέφωνα γυναικών παρά μετάλλια», «μέσα σε λίγες ώρες απέκτησε επιπλέον χιλιάδες ακόλουθους», «βλέπω μεγάλα πράγματα για το μέλλον του», «Έχασε το μετάλλιο άλλα αύξησε τις πιθανότητές του στις γυναίκες» κλπ.

Olympics changed logo for him pic.twitter.com/vc1lWIAOuh August 3, 2024

21-year-old French pole-vaulter Anthony Ammirati may have lost out on Olympic Gold, but I see big things in his future. pic.twitter.com/YBizxkt9b0 — UsuallySteve (@UsuallySteve) August 3, 2024

Not the worse thing in the World losing a Gold Medal in the #Olympics because you're packing a French Baguette 🤣😂😂 Anthony Ammirati you sir won at life 🤣😂😂 pic.twitter.com/QfYVWNeGeR August 3, 2024

French pole vaulter Anthony Ammirati fails to medal after his Male organs knocked the bar over.



Wow, even though he lost the game, in a way, he won his life.#OlympicGames #Olympia2024 pic.twitter.com/OgDTFGXJ1A — Alistair Pallesen (@yzimng2) August 3, 2024

Anthony Ammirati might’ve lost the #Olympics competition but he already won the genetic lottery… https://t.co/7Y1r97PNqf pic.twitter.com/2xOOistfQL — Baveer (@bexocad) August 3, 2024

the pole vaulting bar looking at anthony ammirati pic.twitter.com/KCO5hlc56L August 3, 2024