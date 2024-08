Ο Τούρκος σκοπευτής, που έγινε viral μετά τη χαλαρή του εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, είχε μια ανάλαφρη συζήτηση με τον Elon Musk.

Ο Yusuf Dikec, ο Τούρκος σκοπευτής που εξασφάλισε αργυρό μετάλλιο στο μικτό ομαδικό αγώνισμα αεροβόλου πιστολιού 10 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, έχει συγκεντρώσει τη διεθνή προσοχή όχι μόνο για την αξιοσημείωτη αθλητική του δεινότητα αλλά και για το μοναδικό και ανορθόδοξο στυλ του. Η πρόσφατη αλληλεπίδρασή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον μεγιστάνα της τεχνολογίας Έλον Μασκ έχει ενισχύσει την παγκόσμια φήμη του.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, η ξεχωριστή προσέγγιση του Dikec στην αγωνιστική σκοποβολή τον ξεχώρισε από τους ανταγωνιστές του. Ενώ οι περισσότεροι σκοπευτές βασίζονται σε εξειδικευμένο εξοπλισμό, όπως ωτοασπίδες, για να ενισχύσουν τη συγκέντρωσή τους και να αποκλείσουν τους περισπασμούς, ο Dikec επέλεξε κανονικά γυαλιά και κίτρινες ωτοασπίδες. Το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του, ωστόσο, ήταν η χαλαρή του στάση- συχνά αγωνιζόταν με το ένα χέρι στην τσέπη του.

Μετά τον ολυμπιακό του θρίαμβο, ο Dikec έκανε το ντεμπούτο του στο X με ένα ανάλαφρο ερώτημα που απευθυνόταν στον Έλον Μασκ. «Γεια σου Elon, πιστεύεις ότι τα μελλοντικά ρομπότ μπορούν να κερδίσουν μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τα χέρια στην τσέπη; Τι θα λέγατε να το συζητήσουμε αυτό στην Κωνσταντινούπολη, την πολιτιστική πρωτεύουσα που ενώνει τις ηπείρους;». Όπως ήταν αναμενόμενο ο Musk απάντησε στον Τούρκο Ολυμπιονίκη λέγοντας: «Ανυπομονώ να επισκεφθώ την Κωνσταντινούπολη. Είναι μια από τις σπουδαίες πόλεις του κόσμου». Το σχόλιο του έγινε σε viral σε λίγα μόλις λεπτά.

Το χαλαρό στυλ του Dikec, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του να αγωνιστεί με ένα μπλουζάκι και της χαρακτηριστικής στάσης του με το χέρι στην τσέπη, έχει γοητεύσει το κοινό σε όλο τον κόσμο.

Hi Elon, do you think future robots can win medals at the Olympics with their hands in their pockets?😎🇹🇷 How about discussing this in Istanbul, the cultural capital that unites continents? @elonmusk pic.twitter.com/BR5iJmNOHD