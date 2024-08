Ο 51χρονος Γιουσούφ Ντίκετς ο οποίος εκπροσωπεί την Τουρκία στο αγώνισμα της σκοποβολής στους εν εξελίξει Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 στο Παρίσι, έχει γίνει viral σε όλο το διαδίκτυο!

Ο Τούρκος Ολυμπιονίκης Γιουσούφ Ντίκετς κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο μικτό ομαδικό αγώνισμα των 10 μέτρων με αεροβόλο πιστόλι και έχει γίνει viral σε όλο το διαδίκτυο. Ο λόγος; Το στυλ και η άνεσή του κατά τη διάρκεια του αγώνα!

Οι σκοπευτές φορούν συνήθως ειδικό εξοπλισμό, ο οποίος περιλαμβάνει εξειδικευμένα γυαλιά για καλύτερη ακρίβεια και αποφυγή κάθε είδους θολώματος και προστατευτικά αυτιών για την ακύρωση του θορύβου. Όμως ο Ντίκετς φορούσε μόνο κανονικά γυαλιά μυωπίας και ωτοασπίδες και παρόλα αυτά κατάφερε να φτάσει ως το ασημένιο μετάλλιο. Η φωτογραφία του με τον περιορισμένο εξοπλισμό και το χέρι στην τσέπη κατά τη διάρκεια της λήψης έγινε αντικείμενο συζήτησης!

In Olympic shooting, they use equipment like:



> A lens to avoid blur

> A lens for better precision

> ear protectors for noise



Then a Turkish guy (Dikeç) came and won a silver medal with just a pair of GLASSES. pic.twitter.com/tobbeIifiS