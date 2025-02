Κινέζος ταξιδιώτης τράβηξε κατά λάθος μια συναρπαστική φωτογραφία και άθελα του δημιούργησε έναν νέο τουριστικό προορισμό

Ένας Κινέζος τουρίστας ανακάλυψε μια φανταστική φωτογραφία, εξερευνώντας την συλλογή από τις διακοπές του.

Όταν ο Κινέζος Guo Qingshan δημοσίευσε μια αθώα φωτογραφία από τις διακοπές του την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και τη συνόδευσε με τη λεζάντα «Puppy Mountain», δεν φανταζόταν τι θα ακολουθήσει στα social media.

Ο κ. Guo είχε πάει για πεζοπορία στη γενέτειρά του, στην επαρχία Hubei, ένα πανέμορφο μέρος στην κεντρική Κίνας στα τέλη Ιανουαρίου.

Shanghai-based designer Guo Qingshan’s photo of "Puppy Mountain” went viral across China, with many finding the mountain “magical and cute”. #China #PuppyMountain #Aesthics #Viral #Mountains #TouristSpot #ViralPhoto #Trending #ChinaMountain https://t.co/PA4gxIQykW pic.twitter.com/E6hZnIoJrL

Όταν επέστρεψε στο σπίτι του, αποφάσισε να δει τις φωτογραφίες που είχε τραβήξει και παρατήρησε κάτι συναρπαστικό που δεν είχε προσέξει προηγουμένως: Συγκεκριμένα, είδε ένα βουνό σε σχήμα κεφαλιού σκύλου το οποίο φαινόταν να ακουμπάει στο έδαφος δίπλα στον ποταμό Γιανγκτσέ, με τη μουσούδα του να βρίσκεται στην άκρη του νερού.

«Ήταν τόσο μαγικό και χαριτωμένο. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος και χαρούμενος όταν το ανακάλυψα», είπε ο κ. Guo. «Η στάση του κουταβιού είναι σαν να πίνει νερό ή σαν να κοιτάζει κάποιο ψάρι. Μοιάζει επίσης σαν να προστατεύει αθόρυβα τον ποταμό Γιανγκτσέ», συμπλήρωσε.

Η ανάρτηση του κ. Guo στην κινεζική εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu, ή RedNote, έλαβε 120.000 likes μέσα σε 10 ημέρες, ενώ συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές. Το βουνό έγινε viral με χιλιάδες Κινέζους να επιθυμούν να το επισκεφθούν άμεσα.

Οι ιδιοκτήτες σκύλων άρχισαν να δημοσιεύουν φωτογραφίες των σκύλων τους για να δουν ποιος είχε τη μεγαλύτερη ομοιότητα. Πολλοί άνθρωποι ταξίδεψαν απευθείας στην τοποθεσία στην Yichang για να δουν από κοντά το βουνό και κάποιοι έφεραν και τα σκυλιά τους για να βγάλουν φωτογραφίες μαζί τους.

On February 23, 2025, at the bank of the #XilingGorge in Zigui County, #Yichang City, #Hubei Province, a tourist is photographing their #petdog posing in front of the "#PuppyMountain," a newly popular natural wonder resembling a crouching #puppy. #ChinaTravel pic.twitter.com/eAyHEawSla