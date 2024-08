Η εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις συγκέντρωσε το διπλάσιο ποσό χρημάτων σε σύγκριση με του Ντόναλντ Τραμπ

Η ομάδα του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου ανακοίνωσε την Πέμπτη σε δελτίο Τύπου ότι συγκέντρωσε 138,7 εκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο, ένα ποσό που συγκεντρώθηκε τον μήνα κατά τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ επέζησε μιας απόπειρας δολοφονίας.

Η ομάδα εκστρατείας της Κάμαλα Χάρις ανακοίνωσε πως συγκέντρωσε το ποσό των 310 εκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούλιο, διπλάσιο και πλέον συνολικό ποσό σε σχέση με τα χρήματα που συγκέντρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου συλλέχθηκε από τότε που η αντιπρόεδρος αντικατέστησε τον Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Καθώς η χρηματοδότηση παίζει σημαντικό ρόλο στις προεκλογικές εκστρατείες στις ΗΠΑ, με ποσά συχνά αστρονομικά, η νέα υποψήφια των Δημοκρατικών συγκέντρωσε 200 εκατομμύρια δολάρια σε λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την απόσυρση την 21η Ιουλίου του Τζο Μπάιντεν.

