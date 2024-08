Η παρουσία κρουσμάτων COVID-19 μεταξύ αθλητών που συμμετέχουν σε θαλάσσια αθλήματα έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού σε υδάτινα περιβάλλοντα.

Ο Βρετανός κολυμβητής Adam Peaty έγινε ο πρώτος αθλητής που αποκάλυψε ότι βγήκε θετικός σε τεστ COVID-19 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, μία ημέρα μετά την εξασφάλιση του ασημένιου μεταλλίου στα 100 μέτρα πρόσθιο των ανδρών.

Η ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας ανακοίνωσε ότι ο Peaty παρουσίασε συμπτώματα στο λαιμό πριν από τον αγώνα του στις 28 Ιουλίου, τα οποία επιδεινώθηκαν στη συνέχεια, οδηγώντας σε θετικό τεστ COVID-19. Έκτοτε, σχεδόν δώδεκα κολυμβητές, συμπεριλαμβανομένων μελών της γυναικείας ομάδας υδατοσφαίρισης της Αυστραλίας, έχουν βρεθεί θετικοί, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για την εξάπλωση του ιού, ιδίως σε υδάτινα αγωνίσματα.

Five players on Australia's women's water polo team for the Paris Olympics tested positive for COVID-19 this week. Here's a look at the protocols for the Games. | Click on the image to read the full story https://t.co/ehoQvbVIbw