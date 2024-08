Η γαλλική αστυνομία περιμένει την άφιξη ειδικής ομάδας πυροτεχνουργών στο στάδιο Stade de France, ενώ μέρος της γύρω περιοχής έχει αποκλειστεί.

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή που βρίσκεται το Stade de France, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι βρέθηκε ύποπτο αντικείμενο, κοντά στο στάδιο όπου σήμερα (2/8) ξεκίνησαν τα αθλήματα του στίβου, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων, στο Παρίσι.

The area around the Stade de France stadium in Paris, is currently cordoned off.



The Saint-Denis-Porte de Paris railway station is closed.



Reason: A suspicious item was detected, the police are waiting for the bomb squad to arrive. pic.twitter.com/eza4QzsbJ4