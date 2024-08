Η άγνωστη επιτυχία του Lenny Kravitz είναι εμπνευσμένη από ελληνική λέξη (vid)

Την Παρασκευή 2 Αυγούστου ο Lenny Kravitz θα εμφανιστεί στο Athens Olympic Complex σε μια πολλά υποσχόμενη βραδιά.

Ο Lenny Kravitz, ο διάσημος καλλιτέχνης γνωστός για τη ικανότητά του να δημιουργεί επιτυχίες σε μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερα από 30 χρόνια, συμπεριέλαβε ένα reggae τραγούδι εμπνευσμένο από μια από τις πιο δημοφιλείς ελληνικές λέξεις στο εξωτερικό σε ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ του.

Λίγοι τραγουδοποιοί μπορούν να υπερηφανεύονται για τη διαρκή επιτυχία και την ικανότητα δημιουργίας επιτυχιών του Lenny Kravitz. Γεννημένος στη Νέα Υόρκη πριν από 60 χρόνια, ο Kravitz μεγάλωσε κατά τη διάρκεια μιας εποχής που κήρυξε πρόωρα το θάνατο της ροκ. Κάνοντας το δισκογραφικό του ντεμπούτο κατά τη διάρκεια του κύματος grunge στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Kravitz εμβάθυνε βαθιά στα μπλουζ, την ψυχεδέλεια, τη σόουλ, τη φανκ, τη ρέγκε και την τζαζ. Είναι αξιοσημείωτο ότι έκανε αυτά τα είδη προσιτά, mainstream και επιτυχημένα, σε βαθμό που το όνομά του έγινε μάρκα. Η επιρροή του επεκτείνεται πέρα από τη μουσική στην υποκριτική, τη μόδα και το ντιζάιν.

Ο Kravitz πρόκειται να δώσει μια μοναδική συναυλία στην Αθήνα την Παρασκευή 2 Αυγούστου, στο πλαίσιο του Athens Rocks Festival. Θα φέρει μαζί του ένα ρεπερτόριο μεγάλων επιτυχιών από τη δεκαετία του '90 και του '00 μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων κομματιών από το ένατο άλμπουμ του, «Blue Electric Light». Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μόνη του σύνδεση με την Ελλάδα.

Το 1993, ο Kravitz κυκλοφόρησε το τρίτο του άλμπουμ, «Are You Gonna Go My Way». Αυτό το άλμπουμ ήταν κομβικό για την καριέρα του, σηματοδοτώντας το πρώτο του νούμερο ένα στα βρετανικά charts και την πρώτη του είσοδο στο αμερικανικό Billboard 200. Παράλληλα με την τεράστια επιτυχία του ομώνυμου τραγουδιού και του «Is There Any Love in Your Heart», το άλμπουμ περιλαμβάνει ένα πιο χαλαρό τραγούδι με τίτλο «Eleutheria».