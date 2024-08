Η Tesla ανακαλεί σχεδόν 35.000 οχήματα: Εντοπίστηκε σημαντικό κατασκευαστικό ελάττωμα

Η Tesla διαβεβαίωσε τους ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων μοντέλων ότι θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί τους για να κανονίσει τις απαραίτητες επισκευές.

Η Tesla εξέδωσε ανάκληση για περισσότερα από 35.000 ηλεκτρικά οχήματα λόγω ενός σημαντικού κατασκευαστικού ελαττώματος που ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια.

Η ανάκληση αφορά τα αυτοκίνητα Model Y και Model 3 που κατασκευάστηκαν μεταξύ 2020 και 2024. Το ελάττωμα αφορά το συγκρότημα μανδάλωσης του καπό, το οποίο ενδέχεται να μην ανιχνεύει όταν το καπό ανοίγει από τον οδηγό, με αποτέλεσμα το καπό ενδεχομένως να ανοίγει ενώ το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Αυτή η κατάσταση μπορεί να εμποδίσει την όραση του οδηγού, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου.

Σε ανακοίνωσή της, η Tesla περιγράφει λεπτομερώς τη φύση του ελαττώματος: «Λόγω κατασκευαστικού ελαττώματος, το συγκρότημα μανδάλωσης του καπό ενδέχεται να μην ανιχνεύει πότε ανοίγει από τον οδηγό και, ως εκ τούτου, να μην προειδοποιεί τον οδηγό για "ανοιχτό καπό". Εάν το όχημα οδηγείται με ξεκλείδωτο καπό, αυτό μπορεί να ανοίξει απότομα κατά την οδήγηση και να οδηγήσει σε παρεμπόδιση της όρασης του οδηγού».

