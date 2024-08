Η Giorgia Villa έχει καταφέρει να μαγνητίσει τα βλέμματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, όχι μόνο για τις αθλητικές της επιδόσεις, αλλά και επειδή είναι το πρόσωπο γνωστής ιταλικής εταιρείας παρμεζάνας.

Η Ιταλίδα Ολυμπιονίκης Giorgia Villa δεν κατέκτησε μόνο το ασημένιο μετάλλιο με την ομάδα της στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι, αλλά κατέκτησε και την καρδιά του διαδικτύου με τη μοναδική συμφωνία της με εταιρεία που παράγει παρμεζάνα.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν βουίξει για τη συνεργασία της Villa με το Parmigiano-Reggiano. «Θέλω να μάθει ο κόσμος ότι η ασημένια Ολυμπιονίκης Giorgia Villa έχει χορηγό εταιρεία που παράγει παρμεζάνα», έγραψε ένας χρήστης στο X.

Η Villa, 21 ετών, ανακοίνωσε για πρώτη φορά τη συνεργασία της με την εμβληματική ιταλική μάρκα τυριών τον Απρίλιο του 2021. Σε μια ανάρτηση στο Instagram, πόζαρε με ένα μαύρο κορμάκι γυμναστικής δίπλα σε έναν τεράστιο κεφάλι παρμεζάνας. "

Olympic silver medalist and Italian gymnast Giorgia Villa is sponsored by parmesan cheese and takes many of her photos while posing with large wheels of cheese pic.twitter.com/klx8PEuFPN