Αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024 μετά από έναν εξαιρετικά αμφιλεγόμενο αγώνα πυγμαχίας στον οποίο συμμετείχε

η τρανς πυγμάχος από την Αλγερία, Imane Khelif. Η Khelif, η οποία είχε προηγουμένως αποκλειστεί από το παγκόσμιο πρωτάθλημα γυναικών, έλαβε άδεια να αγωνιστεί στην κατηγορία πυγμαχίας γυναικών, μια απόφαση που προκάλεσε σημαντικές επικρίσεις.

A man punching a woman in front of the world. Match lasted 45 secs before she abandoned with a suspected broken nose.



World is acting like that guy that hears the neighbor beating his wife and does nothing to help. #SHAMEFUL #Paris2024

#IStandWithAngelaCarini pic.twitter.com/CB9oKkkQrG August 1, 2024

Στον αγώνα, η Khelif αντιμετώπισε την Ιταλίδα Angela Carini, αλλά ο αγώνας διακόπηκε σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αφού δέχτηκε ένα ισχυρό χτύπημα στο πρόσωπο, η Carini ζήτησε τάιμ άουτ πριν εγκαταλείψει εντελώς τον αγώνα μόλις 46 δευτερόλεπτα. Εμφανώς συγκινημένη, η Carini αργότερα απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους, εξηγώντας με δάκρυα την απόφασή της. «Δεν ήμουν σε θέση να τελειώσω τον αγώνα. Ένιωσα έναν δυνατό πόνο στη μύτη μου και είπα [στον εαυτό μου] για την εμπειρία που έχω και την ωριμότητα ως γυναίκα που έχω, ελπίζω το έθνος μου να μην το πάρει άσχημα, ελπίζω ο μπαμπάς μου να μην το πάρει άσχημα - αλλά σταμάτησα. Θα μπορούσε να ήταν ο αγώνας της ζωής μου, αλλά έπρεπε να διαφυλάξω τη ζωή μου εκείνη τη στιγμή», δήλωσε στην Telegraph.

The IOC has legitimized male violence against women as entertainment.



Get men out of women's sports.#IStandWithAngelaCarini who should never have been made to enter a boxing ring with Imane Khelif.#SaveWomensSports@Olympics @iocmedia @Marq pic.twitter.com/3PLxDmf4e0 August 1, 2024

Ο αγώνας προκάλεσε ευρεία καταδίκη της απόφασης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) να επιτρέψει στην Khelif να αγωνιστεί στην κατηγορία των γυναικών. Ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών έγραψε στο X: «Η Carini και άλλες αθλήτριες δεν θα έπρεπε να έχουν εκτεθεί σε αυτή τη σωματική και ψυχολογική βία». Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι επέκρινε επίσης τον αγώνα, δηλώνοντας: «Οι αθλητές που έχουν ανδρικά γενετικά χαρακτηριστικά δεν πρέπει να γίνονται δεκτοί σε αγώνες γυναικών».

This isn’t sport. This is ABUSE. The IOC’s inexcusable decision to let a man beat on a woman will go down in history as the greatest injustice in sport.#IStandWithAngelaCarini #Olympics pic.twitter.com/eQGwdUxCDn August 1, 2024

Meloni: "Con quei livelli di testosterone non è una gara equa. Atleti con caratteristiche maschili non devono essere ammessi alle gare femminili per tutelare il diritto delle atlete" #Carini #Khelif pic.twitter.com/mAOgDKI31o — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 1, 2024

Η JK Rowling εξέφρασε την οργή της μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο X. «Αυτό δεν είναι αθλητισμός», έγραψε. Κατακεραύνωσε τη ΔΟΕ, κατηγορώντας την ότι απέτυχε να προστατεύσει τις αθλήτριες.

Watch this (whole thread), then explain why you’re OK with a man beating a woman in public for your entertainment. This isn’t sport. From the bullying cheat in red all the way up to the organisers who allowed this to happen, this is men revelling in their power over women. https://t.co/u32FcDTy9p — J.K. Rowling (@jk_rowling) August 1, 2024

Το περιστατικό αναζωπύρωσε τη συζήτηση σχετικά με τη συμπερίληψη των τρανς αθλητών στα γυναικεία αθλήματα, με τους επικριτές να υποστηρίζουν ότι υπονομεύει τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια των αθλητριών.