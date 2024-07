Με ένα προκλητικό σκίτσο στο εξώφυλλό του το Charlie Hebdo ασκεί κριτική στους διοργανωτές της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στη Γαλλία.

Μάλλον απογοήτευσε το κοινό η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, στο Παρίσι, που για πρώτη φορά στην ιστορία τους δεν πραγματοποιήθηκε εντός γηπέδου αλλά στον Σηκουάνα.

Τα τραγούδια, τα χορευτικά σόου, η πασαρέλα μοντέλων, το μέταλ συγκρότημα για πρώτη φορά σε έναρξη Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και όλα όσα είχαν ετοιμάσει οι Γάλλοι διοργανώτες δεν κατάφεραν να εντυπωσιάσουν το κοινό.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της... διχαστικής Tελετής Έναρξης, υπήρξε ένα drag show, το οποίο έμοιαζε αρκετά με τον πίνακα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι «Μυστικός Δείπνος».

Ο επίσημος λογαριασμός των Ολυμπιακών Αγώνων στο X/Twitter ανέφερε ότι η σκηνή ήταν στην πραγματικότητα μια «ερμηνεία του Διονυσου» και πρόσθεσε: «[Μας] κάνει να συνειδητοποιήσουμε τον παραλογισμό της βίας μεταξύ των ανθρώπων».

Παρά την εξήγηση ότι δεν προσπαθούσε να μιμηθεί τον Μυστικό Δείπνο, η συγκεκριμένη παράσταση προκάλεσε έκτοτε σφοδρές αντιδράσεις, με το Charlie Hebdo να κυκλοφορεί ένα σατιρικό πρωτοσέλιδο για την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.

Πιο συγκεκριμένα, απεικονίζεται ένα σώμα χωρίς κεφάλι με γυμνά οπίσθια και ένα ανδρικό όργανο με λουλούδια, να παρελαύνουν κατά μήκους του Σηκουάνα.

«Ολυμπιακοί Αγώνες: Η τελετή λήξης θα είναι ακόμη καλύτερη!», αναφέρεται στη λεζάντα του εξωφύλλου του περιοδικού.

