Σάλος στη Γαλλία με το αινιγματικό φιλί του Μακρόν με την υπουργό Αθλητισμού (pic)

Οι φωτογραφίες του Γάλλου προέδρου με την υπουργό Αθλητισμού έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στη Γαλλία.

Σάλος έχει προκληθεί στη Γαλλία με τη φωτογραφία που δείχνει την υπουργό Αθλητισμού, Amélie Oudéa-Castéra, να δίνει ένα φιλί στον λαιμό του Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Το γαλλικό περιοδικό Madame Figaro, έκανε λόγο για ένα «περίεργο φιλί» και επεσήμανε ότι η υπουργός «σίγουρα ξέρει πώς να κάνει τους ανθρώπους να μιλούν γι' αυτήν».

Το θέμα αναπαράγει και η Telegraph δημοσιεύοντας τη φωτογραφία με το.. αινιγματικό φιλί της 46χρονης υπουργού σημειώνοντας ότι ο Γκαμπριέλ Ατάλ, ο πρωθυπουργός του Μακρόν, φαίνεται να κοιτάζει από την άλλη πλευρά καθώς η υπουργός αγκαλιάζει και φιλά τον Γάλλο πρόεδρο.

