Αεροπλάνο της United Airlines έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Αθήνα: Επιβάτης κατέληξε στην πτήση

Επιβάτης πέθανε κατά την διάρκεια πτήσης από τις ΗΠΑ στο Ντουμπάι και ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσγείωση στο «Ελ. Βενιζέλος».

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε κατά την διάρκεια πτήσης της United Airlines από τις ΗΠΑ προς το Ντουμπάι. Ένας επιβάτης αισθάνθηκε μια ξαφνική αδιαθεσία και ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσγείωση στο «Ελ. Βενιζέλος».

Η αδιαθεσία του επιβάτη προκάλεσε ανησυχία στο πλήρωμα του αεροπλάνου και ειδοποίησε για επείγουσα ανάγκη ιατρικής φροντίδας.

Το αεροπλάνο βρισκόταν νότια της Κρήτης και λίγο αργότερα ο πιλότος έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Αθήνα, ωστόσο όπως έγινε γνωστό ο επιβάτης κατέληξε.

#UA164 from New York to Dubai is squawking 7700 and diverting to Athens. Reason not known. https://t.co/P5rRzxqq5Z pic.twitter.com/gqnp8l2oDH