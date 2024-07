Η νέα ταινία της Marvel, «Deadpool and Wolverine», σαρώνει στο Box office και σπάει όλα τα ρεκόρ

Η ταινία ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν ένα άνοιγμα μεταξύ 160 και 180 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Marvel μετά από καιρό επέστρεψε στην κορυφή με τους «Deadpool & Wolverine». Η ταινία έκανε πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο στις κινηματογραφικές αίθουσες της Αμερικής και συγκέντρωσε το εντυπωσιακό ποσό των 205 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις.

Συνεπώς, το «Deadpool & Wolverine» κατέρριψε το ρεκόρ πρεμιέρας για ταινίες R-rated που κατείχε προηγουμένως το πρώτο Deadpool (132 εκατ. δολάρια) και κατέλαβε μια θέση στις 10 καλύτερες πρεμιέρες όλων των εποχών!

Συμπεριλαμβανομένων των διεθνών προβολών, όπου έχει συγκεντρώσει επιπλέον 233,3 εκατ. δολάρια από 52 αγορές, το Deadpool & Wolverine συγκέντρωσε συνολικά έχει πάνω από 438,3 εκατ. δολάρια.

Είναι μακράν το μεγαλύτερο «άνοιγμα» της χρονιάς, ξεπερνώντας το «Inside Out 2» της Disney (154,2 εκατομμύρια δολάρια) και τα περισσότερα εισιτήρια που έχει πουλήσει μια ταινία στο πρώτο της Σαββατοκύριακο από τότε που η «Barbie» (162 εκατομμύρια δολάρια) εισέβαλε στις αίθουσες τον περασμένο Ιούλιο.

Παίζοντας σε 4.210 τοποθεσίες, το «Deadpool & Wolverine» ξεπέρασε επίσης τον «Βασιλιά των Λιονταριών» του 2019 (191,8 εκατομμύρια δολάρια) και έγινε το μεγαλύτερο «άνοιγμα» Ιουλίου όλων των εποχών, ενώ είναι η 34η συνεχόμενη ταινία του MCU που κάνει ντεμπούτο στην πρώτη θέση. Και αυτά είναι νούμερα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν αδύνατα για μια ταινία R-rated.

